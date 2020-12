Valerio Scanu ha confessato che suo padre è stato ricoverato in terapia semi intensiva a causa del Coronavirus.

Il cantante ha manifestato la sua preoccupazione per il genitore che, spostato in un’altra struttura, non avrebbe sentito per giorni: “So che papà era in terapia semi intensiva, con il casco che lo aiutava a respirare. Poi, però, papà è stato trasferito in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso, penso che tutto possa evolvere in bene”, ha dichiarato Scanu.

Il cantante non vedrebbe i suoi familiari da agosto e ha dichiarato che anche suo fratello avrebbe manifestato i sintomi per il Coronavirus trovando molta difficoltà nel riuscire a sottoporsi a un tampone.

Per quanto riguarda le feste Natalizia Scanu ha affermato di non sapere se riuscirà a trascorrerle con i suoi familiari e ha ammesso che per il momento la sua unica preoccupazione sul fronte Natale sarebbe di saperli tutti in salute: “Vorrei passare le feste con la mia famiglia. Però sono realista e so che è difficile, anzi impossibile”. Tonino, il papà del cantante, è stato insieme a sua madre il primo a credere nelle capacità di Valerio Scanu e a trasmettergli la sua grande passione per la musica.

Il cantante non è l’unico personaggio famoso ad aver dovuto fare i conti con un caro malato di Covid: nei giorni scorsi Iva Zanicchi, che ha perso un fratello proprio a causa della malattia, ha dichiarato che anche sua sorella è in ospedale a causa del virus.