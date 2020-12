Eliana Michelazzo è tornata ad accusare Selvaggia Roma a proposito di ciò che ha detto sul suo rapporto col padre.

Eliana Michelazzo è tornata a scagliarsi pubblicamente contro l’ex amica Selvaggia Roma, che al Grande Fratello Vip ha pianto amare lacrime parlando del suo rapporto conflittuale con suo padre.

Eliana Michelazzo contro Selvaggia

Dopo le accuse di averle rubato i vestiti (e l’ex fidanzato) Eliana Michelazzo è tornata ad accusare Selvaggia Roma, che al GF Vip si è sfogata con Maria Teresa Ruta a proposito del suo rapporto conflittuale con il padre.

Selvaggia ha commosso il pubblico raccontando di essere arrivata a pensare al suicidio e ad atti autolesionisti a causa del suo rapporto con il genitore, che dopo essersi ricostruito una vita in Tunisia avrebbe deciso di ripudiarla non considerandola più come figlia sua. Per Eliana si tratterebbe di una menzogna bella e buona: “Le lacrime false non portano a nulla. Anzi le persone vogliono sapere se si toglie la maschera”, ha scritto nelle sue stories via sociale ha poi aggiunto: “Almeno tu un padre lo tieni! Anzi neanche 2 anni fa sei andata da lui in Tunisia! Lacrime false… Mi dispiace ma io non ci sto a questa falsità”.

Selvaggia Roma verrà interrogata a proposito di ciò che la sua ex amica ha confessato via social? Tra le due, com’è noto, non corre buon sangue: Eliana ha accusato pubblicamente Selvaggia Roma di averle rubato alcuni vestiti firmati e di aver fatto delle avances al suo ex fidanzato. Selvaggia si è sempre difesa dalle accuse e per il momento, nella casa del GF Vip, non ha parlato del suo rapporto con l’ex manager di Pamela Prati.