Gf Vip, Franceska Pepe ed Elettra Lamborghini insieme in un nuovo show?

Uno dei protagonisti più amati di questi primi mesi di Grande Fratello Vip è, senza dubbio, Franceska Pepe. La bellissima influencer, nonostante sia uscita da più di due mesi dalla casa di Cinecittà, continua ancora a far parlare di se. Ha conquistato un pubblico davvero vasto, tanto che è diventata opinionista fissa nei programmi di Barbara d’Urso.

Ma non solo. Insomma, un periodo davvero molto florido e positivo per Franceska che, prima di entrare al Gf, era conosciuta da poche persone. Stando a quanto lei stessa ha dichiarato, infatti, prenderà parte anche ad una puntata di un nuovo programma di Rai 2, condotto da Simona Ventura, il cui titolo sarebbe Game of Games.

Il nuovo show di Fraceska

Ecco cosa ha dichiarato sul suo profilo social Franceska.

“Il programma è italiano andrà in onda su Rai Due. È registrato a Lisbona perché essendo un game avevano bisogno di studi più grandi. Questo è un format tutto nuovo, mai visto in Italia prima”. Ma non sarà sola. In compagnia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Simona Ventura, infatti, ci sarà anche Elettra Lamborghini. A svelarlo è stata la cantante in persona, rispondendo alle domande dei fan su Instagram. “Cosa sto facendo in Portogallo? Sto registrando un nuovo programma.

Hanno studi molto grandi e quindi lo registriamo lì”. Insomma, non ci resta che attendere quando andrà in onda questo nuovo show della Rai. Stando ad alcune indiscrezioni bisognerà aspettare la prossima primavera.