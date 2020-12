Il noto regista coreano Kim Ki-duk è morto all’età di 59 anni. L’uomo avrebbe avuto delle complicanze legate al Coronavirus.

Lutto nel mondo del cinema. Il noto regista coreano Kim Ki-duk sarebbe morto a causa di complicanze legate al Coronavirus. Il regista che aveva 59 anni era conosciuto anche in Europa grazie a film come “Pietà” per il quale vinse il Leone d’oro a Venezia nel 2012 e “La Samaritana” che vinse nel 2004 il premio per la migliore regia al Festival di Berlino.

Nato nel 1960 in Corea del Sud, il regista si trovava in Lettonia dove vi era giunto lo scorso 20 novembre. Secondo quanto emerso dal giornale locale Delfi il regista coreano si sarebbe trovato nei pressi della località Jumala per acquistare un’abitazione. Tuttavia da qualche giorno lo staff di Kim Ki-duk non avrebbe avuto più notizie.

Morto il regista Kim Ki-duk

Complicanze dovute all’avanzare del Coronavirus. Queste le cause che avrebbero portato alla morte di Kim Ki-duk probabilmente uno dei registi coreani più importanti della sua generazione.

Stando a quanto riportato dal giornale locale Delfi, il famoso regista coreano classe 1960 si era recato in Lettonia lo scorso novembre forse per un acquisto di una casa in una località marittima Lettone. Lo staff del regista tuttavia non avrebbe avuto alcun contatto con l’uomo negli ultimi giorni.

Moltissimi i traguardi professionali e gli importanti contributi al cinema internazionale che Kim Ki-duk ha dato.

Nel 1992 il primo grande premio vinto per la sceneggiatura di Jaywalking al Corea Film Commission. Poi la consacrazione con il film Seom – L’Isola del 2000. Infine il successo a livello internazionale con svariati premi vinti sia al Festival di Venezia al Berlino. Tra i traguardi anche una candidatura al David di Donatello.