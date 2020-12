L'ironia di Luca Bizzarri sul modo che hanno i politici di usare i social network, combinando dei guai.

Luca Bizzarri è stato ospite in collegamento a Propaganda Live e con la sua solita ironia ha spiegato che ai politici andrebbero tolti i social network. Il discorso è iniziato parlando dell’assessore Gallera, che ha violato le norme della zona arancione andando a correre fuori dal suo comune.

Le parole di Luca Bizzarri

Luca Bizzarri, con la sua ironia pungente e il suo sarcasmo, non ha peli sulla lingua. Durante il collegamento con Propaganda Live, ha spiegato che in fondo Gallera è giustificato, perché quando uno corre il sangue gli va tutto verso le gambe, e il cervello inizia ad annebbiarsi per cui puoi anche non sapere dove vai a finire. “Togliamogli i social, perché fanno solo dei disastri, perché non sono capaci ad usarli e fanno delle figure di m…a” ha dichiarato Luca Bizzarri, sottolineando che non è certo la prima volta che un politico commette un errore sui social network, finendo per autodenunciarsi di qualcosa.

Il conduttore, Diego Bianchi, ha voluto approfondire la questione del “sangue alle gambe” dei runner. Bizzarri ha spiegato che poi dopo un po’ di tempo torna in circolo, sottolineando che alla sua età e all’età di Gallera poi ci sono anche moltissimi dolori quando si corre troppo.

Si è parlato anche del post condiviso da Di Maio sui social, in cui svela che hanno deciso di permettere agli italiani di spostarsi tra i comuni a Natale.

Luca Bizzarri si è chiesto quante persone ha il politico nel suo staff per gestire i social, meravigliandosi che nessuno gli abbia detto qualcosa riguardo un post del genere. “Possibile che questi non abbiano nessuno al mondo che gli vuole bene?” ha chiesto ironicamente Luca Bizzarri. “Questi non hanno nessuno, vivono da soli in questa bolla di gente che li odia, che aspettano solo che loro facciano una figura di m…a.

É una cosa impressionante la solitudine di questi uomini” ha dichiarato il comico.