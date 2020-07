Luca Bizzarri ha preso in giro il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina dopo le sue recenti dichiarazioni.

Luca Bizzarri prende in giro il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina con un potente attacco su Twitter. “Non hanno un amico” è la frase che sta usando il comico per prendere di mira i politici sui social network ed è stata utilizzata anche in questa occasione.

Questa volta tocca alla Azzolina essere definita come una persona senza amici, a causa di recenti dichiarazioni che ha rilasciato. Il comico è sempre molto schietto e sincero e ha deciso di rispondere al ministro dopo che ha parlato di mappare gli spazi nelle scuole italiane con un software da loro creato. Questa frase ha scatenato i social e Bizzarri, che si è spesso schierato contro Salvini, ha voluto dare la sua opinione.

“Quella del software non la dire, è una stronzata, non puoi dire una stronzata ogni tre giorni”

Non glielo ha detto nessuno.

NON HANNO UN AMICO

S09 E02 https://t.co/vq6YHfiAks — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) July 1, 2020

Luca Bizzarri attacca Lucia Azzolina

Dopo che Lucia Azzolina ha parlato del suo programma informatico rivoluzionario per la mappatura delle classi, Luca Bizzarri ha deciso di risponderle su Twitter. “Quella del software non è terribile, è una str…..a. Non puoi dire una str…..a ogni tre giorni.

Non glielo ha detto nessuno. Non hanno un amico” ha scritto il comico in risposta al ministro. Moltissimi utenti sono d’accordo con il comico genovese e hanno a loro volta attaccato la Azzolina.





Durante un’intervista Bizzarri aveva già sottolineato che uno dei grandi problemi della politica è proprio la comunicazione.

Per questo le parole di Lucia Azzolina, che ha preso molte decisioni sulla scuola, gli sono sembrate completamente fuori luogo. Luca Bizzarri è solito prendere in giro o attaccare i politici, ma in questa occasione le parole del ministro sono diventate virali perché tutti gli utenti sono rimasti senza parole per via della sua affermazione. Con la frase “Non hanno un amico” il comico vuole sottolineare che non c’è mai una persona che impedisce ai politici di fare dichiarazioni imbarazzanti e fuori luogo.