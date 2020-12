Nella casa del GF Vip Filippo Nardi ha svelato la sua sbandata per Samantha de Grenet, che lo avrebbe rifiutato.

Nella casa del Grande Fratello Vip Filippo Nardi ha confessato la sua ossessione per Samantha de Grenet, che a suo dire sarebbe la sua donna ideale.

Filippo Nardi innamorato di Samantha

Al GF Vip Filippo Nardi non ha nascosto di aver provato in passato dei forti sentimenti per Samantha de Grenet, che tutt’oggi non avrebbe difficoltà a descrivere come la “sua donna ideale”.

“Ho cercato di corteggiarla un po’, ma non ne ha voluto sapere. Non sono il suo tipo“, ha scherzato Nardi confidandosi con Dayane Mello e Giulia Salemi. “Se potessi disegnare la mia donna ideale, assomiglierebbe a lei quando l’ho conosciuta”, ha aggiunto, e ancora: “Suo marito deve ringraziare di svegliarsi accanto a lei ogni mattina…”.

Samantha de Grenet è felicemente sposata dal 2005 con Luca Barbato, padre di suo figlio Brando.

La coppia in passato ha vissuto un periodo di crisi, in seguito brillantemente superato. Filippo Nardi attualmente risulta invece essere single. Un anno fa si vociferava che il celebre ex gieffino avesse avuto una liaison con la conduttrice Barbara D’Urso, ma alla fine entrambi hanno smentito l’indiscrezione. In tanti sono curiosi di sapere se al GF Vip Filippo Nardi riuscirà a trovare l’amore ora che ha ammesso apertamente di essersi preso una vera e propria cotta per Samantha de Grenet.

Come andranno a finire le cose tra i due? La conduttrice riuscirà ad avere notizie di suo marito Luca Barbato, che la attende con trepidazione fuori dalla casa?