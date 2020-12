Maria De Filippi e il figlio adottivo: “Avevo paura di fargli schifo”

Maria De Filippi ha svelato un retroscena del suo primo incontro col figlio adottivo Gabriele Costanzo.

Maria De Filippi ha rivelato per la prima volta i dettagli del suo primo incontro con Gabriele, il figlio che lei e suo marito Maurizio Costanzo hanno adottato insieme.

Maria De Filippi: il figlio adottivo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno insieme un unico figlio, Gabriele Costanzo, adottato dai due celebri conduttori tv quando aveva solamente 10 anni.

Maria De Filippi ha confessato per la prima volta che il suo primo incontro con Gabriele – che all’epoca aveva soltanto 10 anni – in passato l’avrebbe terrorizzata. La conduttrice era infatti convinta di non poter piacere al bambino: “Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele: lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare.

Pensavo: e se gli faccio schifo?”, ha confessato la conduttrice. Oggi i due hanno un ottimo rapporto, e infatti Gabriele lavora nel dietro le quinte di alcuni programmi tv della De Filippi.

Gabriele Costanzo ha da tempo lasciato la casa dei suoi genitori per andare a convivere con la sua fidanzata. “Quando mi ha presentato la sua ragazza, l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona.

Mi piace”, ha dichiarato la conduttrice, oggi molto legata al ragazzo. Maria De Filippi ha rivelato che in passato sarebbe stata una madre fin troppo “apprensiva” nei confronti di Gabriele, e ha affermato che sarebbe stato proprio il ragazzo ad insegnarle ad essere la madre perfetta per lui.