Gf Vip, Malgioglio vuole lasciare la Casa: “Basta, me ne vado”

Cristiano Magioglio è andato su tutte le furie al GF Vip e ha minacciato di lasciare la Casa del reality show.

Sono state giornate piuttosto movimentate per Cristiano Malgioglio al GF Vip che, dopo un’accesa lite con Giulia Salemi, è finito in nomination con Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis.

Malgioglio vuole lasciare il GF

Malgioglio non ha preso bene i nuovi sviluppi al GF Vip né tantomeno la nomination di cui è stato protagonista insieme ad altri tre concorrenti.

Nelle ultime ore il paroliere più famoso della tv si è sfogato con Urtis e Maria Teresa affermando che sarebbe pronto a lasciare la casa del reality show. “Basta, me ne vado!”, ha tuonato Malgioglio, e ha aggiunto: “Appena arriva il produttore devo chiarire delle cose e poi vado via”. Giacomo Urtis lo ha invitato a riflettere sulla questione almeno per una notte, ma sembra che il paroliere sia deciso a lasciare il programma. Nei giorni scorsi Cristiano Maglioglio ha avuto un alterco con Giulia Salemi, che infatti lo aveva mandato in nomination.

Con l’ingresso dei nuovi concorrenti nella casa del GF Vip gli equilibri sono sempre più precari tra gli inquilini della casa, che si sono abbandonati a sfoghi e liti. Stefania Orlando ad esempio ha scoperto di esser stata nominata dall’amico, Tommaso Zorzi, che a seguire non ha nascosto di essersi sentito profondamente in colpa per quanto accaduto. Cristiano Maglioglio è stata una delle new entry di questa quinta edizione del reality show, e in tanti tra i fan del programma sperano che lui resti nella Casa fino alla fine del programma.