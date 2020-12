Gf Vip: Rosalinda e Dayane in atteggiamenti intimi?

Gf Vip: Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando trovano Dayane e Rosalinda in magazzino.

Tra le concorrenti che si stanno distinguendo e stanno dividendo il pubblico, per il loro comportamento all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ci sono sicuramente Dayane Mello e Rosalinda. Se fino a qualche giorno fa, il loro stretto rapporto di amicizia sembrava essersi interrotto, adesso, le cose sono cambiate.

La crisi tra le Rosmello, infatti, sembra essere ormai solo un lontano ricordo. Dopo aver conversato in veranda con Cristiano Malgioglio, le due si sono avviate verso il corridoio per poi sparire dalla vista delle telecamere. I loro fan, infatti, si sono anche chiesti che fine avessero fatto le due, visto che non si vedevano in video da parecchi minuti. Improvvisamente, però, le telecamere hanno ripreso Stefania e Cristiano Cristiano andare verso il magazzino. Rosalinda e Dayane erano proprio lì.

La “storia” tra Dayane e Rosalinda

Appena entrato, trovando le porte semiaperte, Malgioglio ha esclamato un modo ironico: “Amore potevate flirtare dentro quella lavatrice lì?”. Stefania ha continuato con un semplice: “Infatti”. Le due si sono distaccate subito. Se Dayane ha fatto finta di nulla, Rosalinda invece era abbastanza imbarazzata, tanto che Stefania l’ha abbracciata. Non si sa cosa è effettivamente successo tra le due nel magazzino. Sta di fatto che sul web è scoppiata la polemica. Che nella casa del Grande Fratello Vip possa nascere una nuova coppia?