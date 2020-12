La Contessa Patrizia De Blanck ha detto la sua in merito agli odori sgradevoli provenienti dalla sua stanza al GF Vip.

Da quando Patrizia De Blanck ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip alcuni concorrenti hanno lasciato intendere che la sua stanza emanasse cattivo odore. Stavolta è stata la contessa in persona ad ammettere i dettagli della vicenda.

Patrizia De Blanck: il cattivo odore

Più volte Andrea Zelletta e gli altri concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip hanno lasciato intendere che la stanza di Patrizia De Blanck all’interno del reality show emanasse cattivo odore. Sulla vicenda stavolta si è espressa la stessa Contessa, che ha affermato: “Il bagno della mia stanza non profumava, ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore mi spostassero nelle camere da letto comuni…”. Dunque la contessa sarebbe stata ben consapevole degli odori provenienti dalla sua camera, ma non avrebbe detto nulla per timore di dover condividere gli spazi notturni con gli altri concorrenti. Sulla vicenda si è scatenata l’ilarità del web visto che, dopo la sua eliminazione dal reality show, Andrea Zelletta aveva apertamente dichiarato di trovare disgustosi gli effluvi provenienti dalla stanza.

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip la contessa si è pubblicamente scagliata contro Barbara D’Urso, colpevole a suo avviso di aver trasmesso le immagini che la ritraevano svestita nella casa del reality show. A seguito della vicenda la contessa ha fatto sapere che non si sarebbe più recata nei salotti tv della conduttrice. Sarà vero?