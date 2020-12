Gf Vip: Elisabetta Gregoraci e il suo augurio su un possibile ritorno di fiamma tra Pierpaolo e Ariadna Romero.

Una delle dinamiche che più di tutte hanno tenuto banco nel corso delle puntate della quinta edizione del Grande Fratello Vip è, certamente, la possibile storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. In tanti avevano sperato che tra i due potesse sbocciare un sentimento e andare oltre l’amizia.

Se da un lato Pierpaolo sembrava essere propenso, dall’altro la Gregoraci ha sempre messo le cose in chiaro. Una volta uscita dalla trasmissione, la conduttrice ha più volte confermato la sua posizione. Del resto, se qualcosa doveva succedere, sarebbe già accaduto tra le mura della casa di Cinecittà. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, ha ribadito che vorrebbe rimanere una cara amica di Pretelli con cui ha instaurato un grandissimo legame, ma nulla più. Nel corso dell’ultima puntata, addirittura, Elisabetta ha auspicato ad un possibile ritorno di fiamma tra Pierpaolo e la sua ex compagna Ariadna Romero.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

In questo modo, Elisabetta ha freddato e posto, di fatto, una pietra sopra a tutte le dicerie che si sono susseguite nel corso delle settimane. Interpellata da Alfonso Signorini, infatti, la showgirl calabrese ha fatto delle dichiarazioni importanti. “Il è stato un momento bellissimo. Posso dire che quello dell’altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a lei. Siete una bellissima famiglia e siete molto fortunati, questo è quello che conta. A me piacerebbe rivederli insieme, tutti e tre. Ti vedo un po’ giù Pier, voglio vederti più contento”. Insomma, per tutti i fan della coppia, è arrivato il momento di mettersi l’anima, forse per sempre, in pace.