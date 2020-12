Elena Morali ha rivelato via social di esser stata vittima di un grave furto in pieno centro a Roma.

Elena Morali ha raccontato via social di esser stata vittima di un terribile furto mentre si trovava in pieno centro a Roma. La showgirl si sarebbe allontanata per pochi istanti e dei malviventi avrebbero rotto il vetro della sua auto, prelevando le sue valigie e i suoi documenti.

Elena Morali: il furto

Con un lungo sfogo via social Elena Morali ha raccontato il terribile furto di cui è stata vittima in pieno centro a Roma, dove a suo dire nessuno avrebbe visto o sentito niente. La showgirl si sarebbe allontanata per pochi istanti per fare gli ultimi regali di Natale, e dei malviventi avrebbero rotto il vetro della sua auto prelevando le valigie e i documenti con cui, poche ore dopo, sarebbe dovuta partire.

La showgirl avrebbe dunque dovuto rinunciare al viaggio che aveva in programma, e ovviamente anche il danno economico (tra veicolo e oggetti rubati) non sarebbe da poco:

“Nessuno si è accorto di nulla.

Certo come no, in pieno centro con volanti che passano continuamente. Mi hanno rubato tutto. Compreso lo zaino in cui avevo le chiavi e il passaporto. Ovviamente non posso più prendere il volo e dovrò cambiare serratura. Mi hanno derubato per un valore di non so nemmeno quanto (e non voglio pensarci). Fortuna che non mi porto mai gioielli nelle valigie”, ha scritto la fidanzata di Luigi Mario Favoloso via social, sfogando tutta la sua rabbia. “Mi sento così a pezzi. Dovrebbe essere un periodo così bello sotto Natale, gioioso. Avevo appena lavorato, stavo tornando dai miei amori. E invece”, ha aggiunto, concludendo il suo post con parole al vetriolo indirizzate ai ladri, a cui augurerebbe di “spendere i suoi soldi in medicine”