Jo Squillo è volata alle Maldive per le feste, ma i suoi followers non hanno gradito le immagini della partenza.

Jo Squillo, nonostante l’emergenza Coronavirus, è volata alle Maldive per le vacanze di Natale. La cantante ha pubblicato sui social un video realizzato al momento della partenza. Lo scatto, tuttavia, non è andato giù a tanti. In molti, infatti, a causa delle limitazioni del nuovo dpcm non possono spostarsi neanche per trascorrere le feste con i familiari in un’altra Regione, figuriamoci oltreoceano.

Bufera su Jo Squillo

“Sto arrivando…”. Lo ha scritto Jo Squillo a corredo di un video, pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui mostra i momenti del viaggio verso le Maldive. Valigia in mano, mascherina e volo quasi esclusivamente per la cantante. Le immagini della meta tropicale sono straordinarie, ma tanti non hanno apprezzato tale condivisione.

Molti followers hanno trovato la partenza della donna fuori luogo. “Visti i tempi trovo il post di cattivo gusto e irrispettoso bei confronti di chi combatte per tutti, di chi si sacrifica per tutti, di chi non viaggia per rispetto di chi non può (cioè tutti) e per la tutela della salute pubblica di tutti.

Se poi ci si ammala bisognerebbe avere il coraggio di firmare una carta dove si rinuncia alle cure. Per coerenza“, si legge tra i commenti. E ancora: “Certo… Soltanto noi comuni mortali dobbiamo rimanere segregati in casa“. Non soltanto. Tanti insulti sotto al post, ma Jo Squillo non sembra curarsene e si gode la vacanza.