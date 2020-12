Ospite a "Oggi è un altro giorno" su Rai1, Lory Del Santo è tornata a parlare della tremenda vicenda del figlio Loren: le forti parole dell'attrice

Lory Del Santo è tornata a parlare del tremendo suicidio del figlio Loren a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai Uno. Nell’occasione la popolare attrice ha tuttavia usato una frase molto forte che ha lasciato sbigottiti i telespettatori così come la stessa padrona di casa.

Riferendosi chiaramente al triste evento, ha di fatto affermato: “Forse è meglio che sia successo”.

Ricordiamo che il ragazzo si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto di una malattia psichiatrica chiamata anedonia.

Si tratta nel dettaglio di una patologia che non consente a chi ne è affetto di provare sentimenti o emozioni di nessun tipo, rendendo praticamente la persona disinteressata a ogni tipo di piacere.

“Io penso che una persona per essere davvero forte non deve avere bisogno di nessuno”@lorydelsanto allo specchio di #OggièUnAltroGiorno@serenabortone #29dicembre pic.twitter.com/ytZU76WnPV — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) December 29, 2020

L’artista veneta ha inoltre confermato come Loren non abbia mai consultato un medico. “Mentalmente era molto intelligente. Questa sua condizione gravava su un altro aspetto, che era il distacco da ciò che nella vita è la felicità. […] Alla fine forse è stato meglio così, perché ci sono malattie che non tornano mai indietro”. Lory Del Santo aveva già perso il primo figlio Conor Loren Clapton nel 1991, nato dalla sua relazione con il chitarrista Eric Clapton. Il bimbo precipitò nel vuoto da una finestra sotto gli occhi increduli della tata, mentre si trovava con la madre a New York proprio per incontrare il padre, in città per alcuni concerti.