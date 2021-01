Belen Rodriguez: la foto in bianco e nero sotto la doccia scattata dal fidanzato Antonino.

Belen Rodriguez sa sempre come attirare su di se l’attenzione e scatenare il web. La bella showgirl argentina sta passando questi giorni di vacanza in compagnia della sua famiglia e del nuovo fidanzato Antonino Spinalbanese, in Trentino Alto Adige. Una vera e propria fuga d’amore insomma.

Passerà in questa location anche la notte di Capodanno. Mancherà però il piccolo Santiago. Come alcuni fan hanno notato su Instagram, infatti, il bambino si trova a Napoli. Dunque è con il papà Stefano De Martino e tutta la sua grande famiglia. Nonostante la location intima, Belen non perde mai l’occasione di aggiornare i suoi profili social e di pubblicare foto per i suoi follower. Proprio poche ore fa, infatti, ha pubblicato un post sui social che la ritrae sotto la doccia, senza filtri.

Lo scatto infuocato di Belen Rodriguez

Inutile dire. La foto ha fatto in pochissimi secondi il giro del web e incetta di like. Sono stato tantissimi i commenti di apprezzamento e ammirazione per il suo corpo. L’ immagine è in bianco e nero. Molto probabilmente è scattata dallo stesso Antonino. Come al solito, non sono mancati commenti davvero molto spinti. Per esempio, un utente ha detto: “Qualcuno mi dice Come diventare acqua?”, oppure “Vorrei essere l’acqua che scorre sul tuo corpo statuario”.

Ma anche il più ardito “Belen Se l’è scritto da sola L effetto che fa a noi uomini”. Insomma, nonostante il clima freddo, le temperature basse e la neve, Belen sa bene come riscaldare gli animi dei suoi follower.