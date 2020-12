Belen Rodriguez chiama i Carabinieri per colpa dei paparazzi

Belen Rodriguez è stata costretta a chiamare i carabinieri mentre era con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez non avrebbe accettato le attenzioni inopportune di alcuni paparazzi e così ha colto l’occasione al balzo e, quando è passato un gruppo di carabinieri, li ha fermati chiedendo loro di mandarli via.

Belen Rodriguez chiama i Carabinieri

Mentre prendeva un caffè per le vie di Milano insieme alla sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez ha deciso di fermare un gruppo di carabinieri, chiedendo loro se potessero allontanare i paparazzi che stavano violando la loro privacy.

La vicenda si sarebbe conclusa con un verbale ai danni dei malcapitati fotografi, che avrebbero abbandonato il campo per lasciare sola la showgirl e il fidanzato.

Non è la prima volta che Belen è costretta ad adottare delle contromisure contro i fotografi, che a quanto pare si apposterebbero sotto al suo appartamento e farebbero di tutto pur di rubare uno scoop.

Sembra che in qualche caso persino la nuova fiamma della showgirl se la sia presa personalmente con i fotografi, arrivando persino a tiragli addosso degli oggetti. Belen non ha fatto segreto che la celebrità sarebbe per lei un privilegio ma anche un terribile guaio per quanto riguarda la privacy violata. In passato la showgirl ha vinto anche una causa in tribunale contro alcuni fotografi che l’avevano paparazzata nell’atto di fare la pipì in barca.

Lei, l’ex marito Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez avevano poi seguito i paparazzi nel tentativo di farsi restituire le foto incriminate, e ne era nata una colluttazione.