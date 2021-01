Le nuove dichiarazioni di Filippo Nardi, dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip a causa delle frasi offensive pronunciate.

Filippo Nardi si è lasciato andare a nuove dichiarazioni dopo il GF Vip, ospite di Giada Di Miceli nel programma Non succederà più di Radio Radio. L’ex concorrente ha voluto dare la sua versione dei fatti dopo la squalifica dal reality show, visto che non ha avuto modo di replicare davanti alle telecamere.

Le dichiarazioni di Filippo Nardi

Filippo Nardi ha spiegato alcune dinamiche tenute nascoste, lanciando anche una frecciata a Maria Teresa Ruta. Ha spiegato di essere molto spaventato quando è entrato nella casa, per paura di poter dire delle cose sbagliate senza accorgersene. “Gli autori ci avevano messi sull’attenti sul linguaggio appropriato che dovevamo usare. Dovevamo stare attenti sulle frasi da dire. Per questo spesso chiedevo agli autori se tutto stava andando per il meglio ma non ho mai ricevuto risposta quindi pensavo non ci fossero problemi” ha dichiarato.

Nardi ha anche spiegato che ripeterebbe di nuovo le parole che ha detto, visto che la stessa Maria Teresa Ruta continuava a ridere alle sue battute. “È una persona molto rumorosa ed esibizionista, non è facile convivere con lei. Ma non l’ho voluta nominare perché volevo cercare di andare oltre. Di sicuro è una grande giocatrice, molto più brava di me” ha spiegato l’ex concorrente. “Quando mi hanno squalificato ha detto: ‘Non sapete le altre cose che mi ha detto’.

Ma ha detto una bugia perché non c’era altro altrimenti avrebbero fatto vedere i video. Maria Teresa non era offesa sennò si sarebbe lamentata in Confessionale con gli autori. Molte scene sono state montate dagli autori” ha aggiunto l’ex gieffino, sottolineando che la conduttrice ha detto una bugia.

Filippo Nardi ha confessato di aver ricevuto minacce di morte che l’hanno turbato, soprattutto perché gli stessi messaggi sono arrivati a suo figlio Zach. L’ex gieffino ha sottolineato che durante questa edizione sono state dette cose molto più gravi, come le frasi di Francesco Oppini contro Dayane Mello, ma nessuno ha preso provvedimenti. Si è anche dichiarato amareggiato per la mancata possibilità di replica e per non essere stato invitato alla serata di Capodanno, a differenza degli altri squalificati Fausto Leali e Denis Dosio. Nardi si è sfogato anche contro Veronica Graf, che ha dichiarato di aver perso un figlio che aspettava da lui. “Tre anni fa mi ha chiesto dei soldi e mi ha detto che se non glieli avessi dati avrebbe detto a tutti che aspettava un figlio da me. Mai stato con lei, neppure per una notte. Preferisco non dire di più, è tutti in mano ai miei legali” ha commentato Filippo Nardi.