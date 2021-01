Dopo l’assalto dei manifestati pro-Trump al palazzo del Congresso a Capitol Hill Enrico Ruggeri ha scritto un messaggio via social dedicato alla donna rimasta uccisa durante gli scontri.

Gli scontri al palazzo del Congresso di Capitol Hill hanno causato la morte di 5 persone tra cui l’unica donna Ashli Babbit.

Enrico Ruggeri ha scritto un post via social commentando la vicenda: “Al di là dei giudizi politici, spero che qualcuno si inginocchi anche per questa donna. La nostra società deve ritrovare la pietas”, ha scritto l’artista, dividendo il suo pubblico social tra sostenitori e contrari.

Al di là dei giudizi politici, spero che qualcuno si inginocchi anche per questa donna.

La nostra società deve ritrovare la pietas.

2021.1.6 unarmed woman shot and killed by capitol police today is Ashli … https://t.co/uGHExcvCeN via @YouTube

— Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) January 7, 2021