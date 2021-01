La reazione di Leone alla vista di Chiara Ferragni che balla durante la cena.

Chiara Ferragni e Fedez sono tra gli influencer più seguiti su Instagram. Ogni occasione è buona per condividere momenti di vita quotidiana, outfit, musica e i giochi divertenti del figlio Leone. I fan impazziscono per lui, che già così piccolo è una vera e propria star del web.

La reazione di Leone

Chiara Ferragni e Fedez, insieme al figlio Leone, stanno trascorrendo qualche giorno di totale relax in un relais in Lombardia. L’influencer e il rapper, anche in questa occasione, fanno compagnia ai loro follower mostrando ogni singolo momento delle loro giornate.

Il weekend fuori porta è un’occasione in più per mostrare le loro avventure, ma un video in particolare ha attirato tutta l’attenzione dei fan. Nelle immagini, che i due hanno condiviso nelle storie di Instagram, i Ferragnez sono a tavola, in attesa della cena, con il loro bambino.

In sottofondo si sente della musica e Chiara Ferragni, in attesa della seconda figlia, ha deciso di improvvisare un balletto sulla sedia.

Questo suo gesto ha fatto andare su tutte le furie il piccolo Leone, che con un atteggiamento dolcissimo, ma anche un po’ minaccioso, ha ordinato a sua madre di smettere subito di ballare. “Smetti di ballare, smetti di ballare” ha ripetuto Leone durante il video. La reazione del bambino ha stupito gli stessi genitori, tanto che la Ferragni si è avvicinata per calmarlo e Fedez ha interrotto il video. Le immagini hanno fatto il giro del web e Leone ha ottenuto una serie infinita di complimenti per la sua bellezza.