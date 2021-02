Ornella Vanoni ripercorre a Domenica In i momenti bui: dalla depressione al Covid-19.

La vita di Ornella Vanoni non è stata soltanto rose e fiori. La celebre cantante, protagonista della puntata di Domenica In andata in onda il 31 gennaio, ha parlato ad ampio raggio del suo passato, rivelando anche di avere vissuto momenti di buio.

La depressione di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni si è a lungo raccontata e confidata con la conduttrice Mara Venier. A creare grande commozione la rivelazione in merito alla depressione di cui la cantante ha sofferto. “Non dormivo mai, per questo poi uno prende le pillole. Mi sentivo sola. Perché sai, stare vicino a un depresso è davvero difficile“, ha ammesso. Un anno vissuto nel dramma. La cantante stava in casa, per la maggior parte del tempo senza accendere la luce.

Soltanto tramite l’utilizzo dei farmaci è riuscita ad uscirne.

La positività al Covid-19

Ornella Vanoni, inoltre, ha raccontato di non essere stata bene recentemente a causa della positività al Covid-19: “Mi ha preso la pancia, ho avuto dei mal di pancia bestiali“, ha rivelato. Poi ha parlato degli effetti a lungo termine dopo la guarigione: “Il virus è passato e il peggio è venuto dopo, perché pare che smuova delle cose.

Mi si sono gonfiati tutti i linfonodi e ho avuto un blocco intestinale“.