Diletta Leotta è uscita allo scoperto con Can Yaman: sui social la conduttrice ha postato la loro prima foto insieme.

Dopo che Can Yaman ha condiviso il loro primo scatto insieme sui social, anche Diletta Leotta ha deciso di non nascondersi più: la conduttrice ha postato per la prima volta una foto in compagnia dell’attore.

Diletta Leotta e Yaman: la foto

Dopo il poligono di tiro Diletta Leotta e Can Yaman si sono concessi una giornata al maneggio e per la prima volta la conduttrice ha postato una foto in compagnia dell’attore. I due non hanno ancora confermato la liaison con un bacio o un annuncio a ufficiale, ma dopo gli avvistamenti a Roma e le “dediche” a distanza sui social, sembra sempre più chiaro che tra i due sia in atto una relazione.

I due confermeranno la notizia? I fan sui social sembrano essere sempre più impazienti di saperne di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta esce da una lunga storia con Daniele Scardina (che nel frattempo, secondo indiscrezioni, avrebbe trovato un nuovo amore) mentre Can Yaman è sempre stato riservato riguardo alla sua vita privata, e sulla presunta liaison con la conduttrice finora ha preferito non rispondere, archiviando con la frase “Fatti miei” le numerose domande che gli sono state rivolte sui social.

I due non hanno ancora ufficializzato una relazione ma a giudicare dall’atteggiamento romantico delle loro foto insieme, in tanti ipotizzano che tra i due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia. La questione è valsa numerose critiche a Diletta Leotta da parte delle fan dell’attore.