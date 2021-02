A Tv Talk Fabio Canino non le ha mandate a dire sul Grande Fratello Vip: le pesanti stilettate del conduttore su Gregoraci e messaggi aerei

Dopo la criminologa Roberta Bruzzone, anche un altro noto volto di Ballando con le Stelle si è pesantemente scagliato contro il Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Fabio Canino, che ospite a Tv Talk ha dichiarato che non parteciperebbe mai al reality condotto da Alfonso Signorini.

“Cinque mesi in una casa uno impazzisce. […] Non voglio fare lo snob. Facevo Cronache Marziane e ospitavo gli ex gieffini nel mio programma. Allora aveva senso, perché non realizzavano dove entravano. […] Da quando c’è Signorini non è più un film di serie B con docce e altro, ma è diventato una sorta de Il Segreto. Hanno realizzato un racconto, ma non è uno sceneggiato, è la vita dei concorrenti”.

Canino fa il radical chic, ma è molto informato sul #gfvip.#tvtalk — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) February 13, 2021

Precisando poi di non poter mai usare un bagno insieme a 15 persone o dormire in camera con altri Vip, Canino ha poi lanciato la stilettata finale. “Una serata intera a parlare con la Gregoraci? Preferisco una serie di Netflix…”. Il conduttore fiorentino ha infine sottolineato di non credere ai fan che pagano per gli aerei. Secondo il suo parere, infatti, i messaggi vengono fatti passare dagli autori del programma, suscitando così un vero pandemonio sui social.