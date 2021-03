Maria Teresa Ruta sposa Roberto Zappulla: “Un matrimonio subacqueo”

Maria Teresa Ruta ha rivelato che starebbe organizzando le sue nozze con lo storico compagno Roberto Zappulla.

Maria Teresa Ruta ha annunciato di essere pronta a sposare il suo storico compagno, Roberto Zappulla, che già avrebbe sposato 8 volte con riti internazionali in giro per il mondo.

Maria Teresa si sposa

Archiviata l’esperienza del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta ha rivelato che molto presto lei e Roberto Zappulla convoleranno a nozze.

La coppia, legata da circa 15 anni, ha già fatto il “grande passo” circa 8 volte (sposandosi all’estero con riti internazionali) ma stavolta i due sarebbero pronti a recarsi all’altare anche in Italia, alla presenza di amici e parenti. In particolare Maria Teresa ha svelato che le piacerebbe sposarsi a Camogli (in Liguria) con una cerimonia “subacquea”: “Stiamo organizzando un matrimonio subacqueo! Mi stanno confezionando una muta bianca.

Mi piacerebbe sposarmi in Liguria, a Camogli, immergendomi con Roberto dove c’è il Cristo degli Abissi. Dopodiché faremo un matrimonio diffuso, nel senso che gireremo tutta l’Italia, festeggiando con tanti amici e parenti accanto a noi”, ha rivelato.

Sui social c’è già chi si chiede se anche gli ex concorrenti del GF Vip 5 prenderanno parte alle attese nozze della showgirl, oltre che ovviamente i suoi due adorati figli (Guenda Goria, anche lei ex concorrente del reality show, e Gian Amedeo).

A proposito del suo storico compagno Maria Teresa Ruta ha confessato che il loro amore sarebbe scoccato dopo appena un mese di frequentazione e oggi, a 15 anni dal loro primo incontro, i due sarebbero più felici ed uniti che mai.