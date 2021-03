Sanremo 2021, diretta seconda serata: sale sul palco Bugo

Seconda serata del festival di Sanremo ricco di ospiti. Presenti Laura Pausini e il trio Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali.

21.49 – secondo big: Bugo

Reduce dal festival di Sanremo del 2020 è salito palco di Sanremo Bugo che ha cantato il brano “E invece sì”.

21.46 – primo ospite: Elodie

Ha fatto il suo ingresso al teatro Ariston Elodie vestita per l’occasione con un bellissimo abito scintillante di colore rosso.

Piccolo momento suspence quando la cantante ha perso l’orecchino per terra sul palco, mentre parlava con Amadeus.

Palloncini in platea: cosa significano?

Nel frattempo stanno facendo discutere parecchio sui social i palloncini sistemati in platea per simbolizzare l’assenza del pubblico. Molti i commenti ironici degli utenti.

21.39 – primo big – Orietta Berti

Ritorna in gara al Teatro Ariston dopo ben ventinove anni di assenza Orietta Berti che canta il brano “Quando ti sei innamorato”.

Fiorello: “Serve campagna vaccinale potente”

Fiorello apre la seconda serata lanciando un appello, chiedendo che venga fatta “una campagna vaccinale potente”, infine di mettere fine a “questo incubo”. La scena è stata resa ancora più teatrale dal lungo abito nero, simbolo della grande presenza dello showman siciliano.

21.24 – semifinale per Davide Shorty e Wrongonyou

Davide Shorty e Wrongonyou passano alla semifinale di venerdì dove troveranno Gaudiano e Folcast.

21.16 – quarto giovane: Dellai

Ultimo artista della sezione nuove proposte sono i Dellai che si esibiscono al Teatro Ariston con il brano: “Io sono Luca”

21.11 – terzo giovane: Davide Shorty

Terzo artista della sezione “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo 2021 è Davide Shorty con il brano “Regina”.

21.07 – secondo giovane: Greta Zuccoli

Secondo giovane in gara, la giovanissima Greta Zuccoli che è salita sul palco cantando “Ogni cosa sa di te”.

21.03 – primo giovane in gara: Wrongonyou

Ha aperto la seconda serata per la sezione giovani Wrongonyou con il brano “lezioni di volo”.

La scaletta della seconda serata

La serata si apre come di consueto con quattro artisti che gareggiano nella sezione giovani per passare come di consueto alla sezione dei big che si aprirà con Orietta Berti.

Ecco il programma c0mpleto:

Per i giovani:

Wrongonyou con “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli con”Ogni cosa sa di te”

Davide Shorty con “Regina”

Dellai con “Io sono Luca”

Per la sezione dei big:

Orietta Berti con “’Quando ti sei innamorato”

La Rappresentante di Lista con “Amare”

Lo Stato Sociale “Combat Pop”

Bugo “E invece sì”

Gaia “Cuore amaro’”

Willie Peyote

Malika Ayane “Ti piaci così”

Fulminacci “Santa Marinella”

Extraliscio e Davide Toffolo “Bianca luce nera”

Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”

Gio Evan “Arnica”,

Irama “La genesi del tuo colore”

Sanremo 2021, Al via la seconda serata

Dopo un inizio inferiore alle aspettative, il Festival di Sanremo riprende con una seconda serata ricca di ospiti. L’ospite più atteso è senz’altro Laura Pausini reduce dalla vittoria ai Golden Globe. Si attendono sul palco dell’Ariston un trio inedito formato da Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali. Al festival di Sanremo saranno presenti “Il volo” nonché l’atleta altoatesino Alex Schwazer.

Ultimo ma non meno importante la co-conduttrice della serata sarà Elodie sul palco insieme a Fiorello e Amadeus. Non mancherà infine l’esibizione unica ed estrosa di Achille Lauro che sicuramente farà stupire e parlare di sé.