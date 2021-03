Rosalinda su Dayane: “È stata una grande stratega”

Gf vip, Rosalinda contro Dayane Mello: “Ha giocato dal primo giorno. Io non l’ho mai amata”.

Sono passati pochi giorni dalla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip. È stata un’edizione ricca di polemiche e di emozioni. Come ogni anno, però, non si sono ancora placati i dissidi tra i concorrenti del reality di Canale 5.

In particolare, stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate da Rosalinda Cannavó nei confronti di Dayane Mello. Come i fan ricordano, nel corso dei mesi di permanenza nella casa, tra le due ragazze era nata un’amicizia speciale, tanto che la modella brasiliana aveva addirittura confessato di essere innamorata di Rosalinda. Complice la storia d’amore tra l’attrice e Andrea Zenga, il rapporto tra le due si è completamente rotto. Adesso, uscite dalla casa, sembra esssere finita malissimo l’amicizia tra le due.

Sono state tante le fan che avevano sperato in una possibile Riappacificazione. Per il momento, sicuramente, non ci sarà. Non è finita qui. Uscita dalla casa, Rosalinda ha rilasciato delle scottanti rivelazioni proprio su Dayane.

Le dichiarazioni di Rosalinda

Rosalinda ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, e si è tolta alcuni sassolini dalle scarpe. “Proprio a proposito di questa cosa voglio specificare che non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata.

Sia chiaro. Non c’era un innamoramento da parte mia, ma una bella amicizia. Lei è la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma”. Dayane, dal canto suo, non ha ancora risposto a queste pesanti accuse.