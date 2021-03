Dopo la notizia dell'arrivo in Rai, pare che Alessandro Cattelan sia in trattative anche con Netflix per una nuova serie tv

Alessandro Cattelan non sarebbe in trattative solo con mamma Rai, ma anche con Netflix. Il popolare conduttore starebbe infatti collaborando con la nota piattaforma di streaming per la realizzazione di una serie tv dal contenuto ancora misterioso. A capo di questo nuovo progetto ci sarebbe la Fremantle, medesima casa di produzione di X Factor e di E poi c’è Cattelan ai tempi di Sky.

Anche Da grande, nuovo programma di Cattelan che dovrebbe andare in onda proprio a maggio su Rai Uno, è del resto prodotto dalla stessa azienda.

Nel corso di una delle conferenze stampa dell’appena concluso Festival di Sanremo 2021, è stato peraltro domando al direttore Stefano Coletta se lo stesso Cattelan potrebbe essere il conduttore della prossima edizione della kermesse canora.

Nel mentre Alessandro, che ha magistralmente condotto X Factor per dieci edizioni consecutive, dal 2011 al 2020, è ora pronto a cambiare rotta.

In una delle puntate dell’ultima edizione del noto talent show, Alessandro si era anche dovuto assentare dopo essere risultato positivo al Covid. Nell’occasione si era fatto sostituire dalla brava Daniela Collu, già conduttrice di Hot Factor. Una volta lasciata la televisione satellitare di Rupert Murdoch, Cattelan è diventato un pezzo pregiato del mercato televisivo, grazie alle sue innegabili doti di intrattenitore.

Nel suo futuro c’è quindi non solo l’approdo in Rai, ma anche una serie tv con Netflix: mica male!