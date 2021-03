Elodie sullo yacht di Ibrahimovic: l’amicizia nata a Sanremo

Tra Elodie e Ibrahimovic sarebbe nata un'amicizia a Sanremo: i due sono stati avvistati insieme.

Durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2021 Elodie sarebbe stata avvistata a bordo dello yacht di Zlatan Ibrahimovic, come lei ospite speciale e co-conduttore dello show.

Elodie sullo yacht di Ibrahimovic

Tra Elodie e Zlatan Ibrahimovic sarebbe nato un rapporto d’amicizia durante il Festival di Sanremo 2021, a cui entrambi hanno partecipato.

La cantante sarebbe stata avvistata a bordo del lussuoso yacht del calciatore, ma i due hanno prontamente smentito qualsiasi ipotesi riguardante una liaison top secret. Del resto Elodie è più innamorata che mai del fidanzato Marracash, mentre Ibrahimovic è sposato con Helena Seger (madre dei suoi due figli (Maximilian e Vincent).

Di recente il calciatore è stato al centro del gossip anche per la sua amicizia con Diletta Leotta. I due sono stati avvistati più volte insieme, ma non hanno mai confermato le voci in merito alla presunta liaison top secret (e del resto, poco tempo dopo, la conduttrice è uscita allo scoperto con Can Yaman).

Una volta rientrata a casa dopo la fine della kermesse Elodie ha ricevuto una splendida sorpresa del fidanzato Marracash, che ha mostrato orgogliosa via social. I due per il momento hanno scelto di non andare a convivere ma la cantante ha svelato che quella con il rapper sarebbe la storia d’amore più importante della sua vita. La sua amicizia con Zlatan Ibrahimovic continuerà anche all’indomani della kermesse? In tanti sui social sono curiosi di saperne di più.