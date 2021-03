Il figlio di Raul Casadei, Mirko Casadei, ha voluto ricordare il padre, recentemente scomparso dopo essere risultato positivo al coronavirus.

Il musicista italiano Raul Casadei è deceduto a causa di alcune complicazioni dopo aver contratto il coronavirus, presso l’ospedale Bufalini di Cesena. L’improvvisa scomparsa dell’artista è stata commentata dal figlio Mirko Casadei.

Raul Casadei, il dolore del figlio Mirko per la morte del padre

Mirko Casadei ha manifestato alcune considerazioni rispetto alla morte del padre, Raul Casadei, inviando un lungo messaggio vocale al TgR dell’Emilia-Romagna. A questo proposito, l’uomo ha spiegato: «Raoul, io lo chiamavo così, ha segnato un’epoca. Oggi è un giorno triste per l’Emilia-Romagna e per tutta la musica popolare italiana. Ma lui ha sempre avuto un grande sorriso, una grande energia e poi i grandi artisti non muoiono mai veramente.

Le sue canzoni continueranno a girare di generazione in generazione. E questa è la cosa di lui che non potrà mai morire. Gli artisti come Raoul non moriranno mai e lui rimarrà sempre vivo nella sua musica e nelle sue canzoni che viaggiano nell’aria e continuano a esistere».

All’Adnkronos, invece, Mirko Casadei, che da alcuni hanno ha ereditato la guida e la gestione dell’Orchestra di famiglia, ha anche scelto di esternare le emozioni provate subito dopo essere venuto a conoscenza del decesso del padre Raul.

Accanto alle commemorazioni giunte dal mondo della musica o dagli ambienti politici e istituzionali, quindi, vi è anche il ricordo del figlio di Raul Casadei che ha spiegato: