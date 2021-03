Aubrey Kate è stata proclamata "Miglior attrice trans a luci rosse del 2021": scopriamo chi è

Si chiama Aubrey Kate, ha 29 anni, e questo è il suo anno di gloria. La ragazza ha infatti recentemente concorso al premio come Miglior Attrice Transessuale a luci rosse 2021 e lo ha vinto a mani basse. La ragazza però non ha avuto solo questa soddisfazione a livello mondiale.

Questo perché nel 2017 è stata la vincitrice dell’AVN Award for Trans Performer of the Year. Un anno gratificante per lei è stato anche il 2018, durante il quale ha conquistato l‘XBIZ Award come miglior attrice transessuale. Insomma negli ultimi tempi Aubrey Kate sta facendo parlare di se stessa e della sua storia, oltre che delle sue doti. Scopriamo un po’ di più sulla sua vita passata.

La sua vita prima del mondo erotico

Nata il California, classe 1992, Aubrey si è sempre sentita donna. Con l’appoggio di entrambi i genitori, che l’hanno sempre assecondata e lasciata libera, l’attrice statunitense non ha mai voluto nascondersi. Da piccola giocava con le Barbie, da ragazza comprava i tacchi, e infine a 17 anni ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Sì perché a 17 anni ha iniziato il processo ormonale a base di estrogeni per cambiare il suo genere. Infine a 22 anni si è sottoposta all’intervento chirurgico per il seno, esattamente un anno prima di entrare nel mondo dei film spinti. Non le piace essere chiamata ‘trans’ perché non si sente tale, anche se indubbiamente lì sotto ha un organo di quasi 16 centimetri. Il suo debutto nel cinema erotico è stato libero, non l’ha nascosto ai genitori. Loro non l’hanno né incoraggiata né rimproverata. Ma la vera domanda da porci è: perché lo ha fatto? Il motivo è curioso: per ripicca. Ebbene sì, perché l’attrice californiana ha iniziato a girare video nel settore subito dopo essersi lasciata con l’ex ragazzo. Lui la mortificava e la incolpava per i loro rapporti non riusciti, dicendole che era per colpa sua se ‘non gli si alzava’. Aubrey Kate ad oggi si è riscattata, e ha finalmente archiviato quel momento infelice della sua vita. Ad oggi può vantare ben 88 film girati, molti premi e una carriera quasi decennale nel settore della filmografia erotica transgender.