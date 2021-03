Alla nonna di Fedez è stato rinviato l'appuntamento per il vaccino. Il rapper si è sfogato via social.

Fedez si è sfogato via social per quanto accaduto a sua nonna e ha condiviso con i fan un messaggio ricevuto dalla donna 90enne a cui sarebbe stato rinviato l’appuntamento per il vaccino.

Fedez: il vaccino della nonna

Fedez si è sfogato via social per quanto capitato a sua nonna, che a una settimana dal suo 90esimo compleanno avrebbe ricevuto un messaggio in cui si legge che le sarebbe stato rinviato l’appuntamento per il vaccino.

“Cara cittadina, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità”, si legge nel messaggio sms ricevuto dalla donna.

“Immagino che, come lei, tante persone anziane siano nella stessa situazione. Tutto francamente assurdo”, si è sfogato Fedez nelle sue stories, mentre la nonna ha risposto sarcastica: “Tra 10 giorni compio 90 anni”. Spesso sui social Fedez ha commentato quanto accaduto durante la pandemia e nei mesi scorsi, insieme a sua moglie Chiara Ferragni, ha lanciato un appello per sottolineare l’importanza delle mascherine. La coppia si è prodigata anche durante il primo lockdown per raccogliere fondi e ampliare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele.

Proprio a seguito del loro impegno i due avevano ricevuto l’Ambrogino D’oro, vicenda che non aveva mancato di sollevare polemiche e commenti (e a cui il Codacons si era opposto pubblicamente dopo aver sporto querela contro il rapper marito di Chiara Ferragni).