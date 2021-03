Ilary Blasi, dopo la sigla dell'Isola dei Famosi 2021, ha rivolto un pensiero ad Alessia Marcuzzi.

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, nonostante le numerose difficoltà dettate dalla pandemia di Coronavirus in corso, è andata in onda lunedì 15 marzo. A condurre il reality show Ilary Blasi, che è stata chiamata in questa edizione a sostituire Alessia Marcuzzi. Proprio dopo pochi istanti dall’inizio della diretta la conduttrice ha voluto dedicare un pensiero alla collega.

Il saluto di Ilary Blasi

Ilary Blasi, dopo la sigla dell’Isola dei Famosi 2021, ha presentato gli opinionisti: Tommaso Zorzi, chiamato a sostituire nelle prime puntate Elettra Lamborghini (risultata positiva al Coronavirus), e Iva Zanicchi. Poi ha salutato Alessia Marcuzzi: “Sicuramente ci starà guardando, le mando un bacio“, ha detto. E così è stato, perché quest’ultima poco dopo ha risposto al pensiero: “Un bacio grande anche a te. Daje tutta Ilary”, ha scritto su Twitter.

Il look di Ilary Blasi

L’outfit scelto da Ilary Blasi per la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha incantato il web. Abito lungo nero con il ventre che resta scoperto. Si intravedono gli addominali della conduttrice, a tratti coperti dai lacci che uniscono le due parti dell’aderente vestito a maniche lunghe. Esso avvolge a modo la perfetta silouette della moglie di Francesco Totti.