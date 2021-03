All'apertura della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha voluto salutare la collega Alessia Marcuzzi: la reazione della presentatrice

Lunedì 15 marzo 2021 ha avuto inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta per la prima volta da Ilary Blasi. La verace conduttrice romana ha dato il via a questa nuova esperienza televisiva con grande entusiasmo, ammettendo di essere molto emozionata ma anche onorata di entrare nelle case degli italiani.

Inoltre, prima di cominciare, ha voluto ricordare con un saluto la collega che prima di lei ha timonato per tanti anni l’adventure game di Canale 5, ossia Alessia Marcuzzi.

Un bacio grande anche a te❤️

Daje tutta Ilary!!!! #isoladeifamosi

pic.twitter.com/l7dYoTzsGK — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 15, 2021

La Marcuzzi, che stava guardando la puntata da casa, ha immediatamente replicato su Twitter. L’attuale conduttrice delle Iene ha infatti postato un messaggio dove ha ricambiato il saluto di Ilary facendole inoltre gli auguri per questa nuova avventura. Dopo di ciò, la moglie di Francesco Totti ha presentato gli opinionisti, introducendoli come colori i quali di vittorie se ne intendono. Ecco allora Iva Zanicchi, tre volte vincitrice del Festival di Sanremo, e Tommaso Zorzi, novello vincitore del Grande Fratello Vip.

Assente invece Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid e con la quale Ilary si è poi collegata in streaming. Nel mentre, anche Stefania Orlando ha voluto diffondere a mezzo social il suo compiacimento per Tommy come commentatore ufficiale del programma.