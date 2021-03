Con l'inizio dell'Isola dei Famosi, Giulia Salemi è tornata a commentare l'ex gieffino Tommaso Zorzi: le parole dell'influencer

Durante la recente intervista rilasciata al portale di Chi su Instagram, Giulia Salemi è tornata a parlare di Tommaso Zorzi. Dopo aver riconfermato che le piacerebbe rinsaldare il rapporto con lui, la giovane influencer lo ha elogiato parlando addirittura di un “apripista a tutta una nuova generazione”.

“Chi mi conosce sa che sono sincera se dico che sono molto contenta del suo successo, se lo merita. Lui è super talentuoso e penso che stia cambiando un po’ il sistema televisivo. Ha un linguaggio tutto tuo e sta facendo da apripista a tutta una nuova generazione. Sono contenta per lui perché se lo merita, oggettivamente!”.

comunque stavo pensando che zorzi dovrà commentare la madre di Giulia Salemi, mi sento malissimo #isola — edoardo😼 / Awhora stan (@alwaysdored) March 16, 2021

Per finire, la Salemi ha commentato il nuovo ruolo del vincitore del Grande Fratello Vip come opinionista dell’Isola dei Famosi. Precisando ancora come Tommaso abbia lasciato il segno, l’ex gieffina ha sottolineato come a oggi sia più l’Isola ad aver bisogno di lui che viceversa. Sempre a Chi, Giulia Salemi ha infine aggiunto: “Semmai ci dovesse essere un incontro, dovremmo farlo tra noi senza telecamere. A oggi c’è una chiusura totale da parte sua […].

Non ho mai detto di essere la sua migliore amica, ma l’ho definito sempre un mio caro amico. Abbiamo amici in comune e programmi televisivi fatti insieme”. Come si evolverà dunque la situazione? Giulia e Tommaso torneranno a essere di nuovo amici? Nel mentre lui l’ha cancellata dai social, adducendo la motivazione di voler fare un po’ di pulizia…