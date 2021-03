Un recente scatto di Chrissy Teigen, moglie di John Legend, ha letteralmente scatenato la bufera sui social: ecco perché

Chrissy Teigen sembra averne decisamente combinata un’altra delle sue. La modella statunitense, moglie del popolare John Legend, ha di recente postato su Instagram uno scatto davvero bollente con indosso solo un paio di scarpe altissime e delle culotte nere. Il seno abbondante viene a malapena coperto dalle mani della donna, che altrimenti non avrebbe passato le rigide censure del noto social network.

La foto provocante non avrebbe del resto nulla di diverso da molte altre dello stesso genere, se non fosse che in mezzo alle gambe della Teigen appare il figlio Myles, di soli due anni.

“Per favore sposati, la mamma sta cercando un po’ di visibilità” ha scritto lei, evidentemente non consapevole della bufera che avrebbe scatenato di lì a poco. Come sempre accade con contenuti dal tono provocatorio come questo, i follower si sono subito divisi in due fazioni.

C’è chi si è detto assolutamente indignato per l’immagine volgare e chi invece ha affermato come non ci sia niente di male.

Chrissy Teigen, del resto, ha già lasciato l’opinione pubblica a bocca aperta in passate occasioni.

Ricordiamo ad esempio le immagini delle cicatrici dopo essersi fatta rimuovere le protesi al seno. Per non parlare poi degli scatti in sala parto dopo aver perso il terzo figlio che recava in grembo. Tra i tanti c’è anche qualche contenuto modaiolo, come quello ai recenti Grammy Awards, dove si è vestita di tutto punto per seguire la cerimonia da casa. Molto spazio sui suoi social è infine dedicato ai libri di cucina scritti da lei stessa, carriera che ha intrapreso da qualche anno.