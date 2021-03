Il giornalista Maurizio Costanzo dice la sua su Diletta Leotta e Can Yaman

Da quando si è scoperto che Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme una pioggia di critiche sta insinuando che questa presunta storia d’amore sia solo una trovata pubblicitaria per aumentare la popolarità della bella Leotta. Ma Costanzo non ci sta e li difende.

Il pensiero di Maurizio Costanzo

Sul settimanale di gossip Vero, Maurizio Costanzo tiene una rubrica settimanale dedicata al mondo dello spettacolo. Nei suoi ultimi commenti Costanzo ha voluto difendere Diletta Leotta, accusata anche sulle sue doti professionali, per via del legame con l’attore del momento. Costanzo ha scritto: “Penso che non sia colpa di Diletta Leotta se si parla di lei per la relazione con Can Yaman. Mi risulta che la conduttrice continui a fare il suo lavoro di presentatrice sportiva a Dazn e che lo faccia pure bene.

Il gossip fa solo da contorno alla sua figura”.

Costanzo aveva già difeso la Leotta

Già qualche anno fa Costanzo si era detto d’accordo con la scelta di Diletta Leotta di lasciare Sky Sport per approdare a Dazn, quando la bella ventinovenne era stata scelta per condurre il programma “Il contadino cerca moglie”. Ora che Diletta viene vista in compagnia di Can Yaman sta attirando a sè sempre di più le invidie delle donne, che hanno anche parlato fotomontaggio nelle foto che i due innamorati postano sui social network.

