Tommaso Zorzi ha svelato la data ufficiale di fine dell'Isola dei Famosi 2021, iniziato il 15 marzo.

Tommaso Zorzi, opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha svelato il prolungamento del reality show condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi: il prolungamento

Come per il Grande Fratello Vip (prolungato per ben 2 volte fino a raggiungere la durata di ben 5 mesi) anche la nuova edizione dell’Isola dei Famosi sarà più lunga del previsto: a svelare la data di fine del programma è stato l’opinionista Tommaso Zorzi, chiamato in via eccezionale all’interno del programma a causa della positività al Coronavirus di Elettra Lamborghini (finalmente guarita dalla malattia).

“Sarà una edizione abbastanza lunga, finirà il 2 giugno”, ha dichiarato il vincitore del Grande Fratello Vip. Prima che lo show avesse inizio Ilary Blasi, conduttrice di questa edizione, aveva detto: “Io resto tre mesi, poi a giugno voglio andare a Sabaudia”. Per il momento sembra che le prime puntate dello show abbiano raggiunto ottimi risultati in termini di ascolti: la prima serata di debutto ha ottenuto il 21% di share, raccogliendo 3.602.000 spettatori davanti al piccolo schermo.

Gli opinionisti dello show sono Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che è riuscita a recarsi agli studi durante la terza puntata (una volta risultata negativa al tampone). L’ereditiera ha espresso sui social il suo rammarico per non esser stata presente al debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e ha lanciato un appello ai suoi fan in merito al Coronavirus e alle misure di sicurezza.