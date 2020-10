Arriva al cinema Burraco fatale, commedia romantica con Claudia Gerini e Angela Finocchiaro. Ecco la recensione!

C’è in sala Burraco fatale, commedia del 2020 diretta da Giuliana Gamba, regista di lungo corso classe ’53 che negli anni ’90 si è dedicata a documentari e miniserie Rai. La sceneggiatura del film è firmata dalla stessa Gamba, insieme allo scrittore Francesco Ranieri Martinotti.

Il film parla di quattro amiche esperte nel gioco di carte burracco che le porta ad iscriversi al torneo regionale del Lazio.

Ma dietro a questa passione si nascondono delle vite fragili e insicure, pronte però a cambiare.

Il cast di Burraco fatale

Il cast è quasi tutto al femminile e comprende le più note attrici italiane contemporanee.

La bellissima Claudia Gerini è un simbolo del nostro cinema, con il fortunato sodalizio con Carlo Verdone, Paolo Genovesi, Matteo Garrone e altri, oltre che lavorare anche per produzione americane come in John Wick – capitolo 2 e nella Passione di Cristo firmato Mel Gibson.

La Gerini interpreta Irma, che è a tutti gli effetti si può considerate la protagonista di questo film corale.

Accanto a lei ci sono le tre amiche di burraco: la comica Angela Finocchiaro (apprezzata soprattutto in Benvenuti al sud), l’irriverente Caterina Guzzanti (vista nella serie televisiva italiana Boris) e la verace Paola Minaccioni (notata in Ex di Brizzi e Mine vaganti di Özpetek).

A completare il cast ci sono anche la cantante Loretta Goggi e la modella e anche attrice Michela Quattrociocche, che dai suoi esordi nel 2010 con Scusa se ti chiamo amore e il sequel Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia non ha più trovato spazio (e chissà perchè!).

La trama del film

Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro amiche che nascondono dietro la passione per il burraco vite infelici che non vogliono affrontare.

Eugenia è una casalinga senza altri interessi, che si è sposata ad un uomo mediocre che però la comanda.

Rina invece è notaio che non trova altro piacere che nelle scommesse di ogni genere, oltre che essere una cleptomane e bugiarda cronica.

Miranda è rimasta vedova e vive con una suocera che chiama “la iena” e da cui non riesce a liberarsi.

Infine Irma è una bella donna sposata con Mario che però da anni perpetua una relazione con una donna più giovane, scaltra e dalle mire da arrampicatrice sociale.

La trama si accende quando Irma si innamorerà del giovane e aitante Mohamed e la cui relazione la spingerà a giudicare e cambiare la sua intera vita, coinvolgendo ovviamente anche Eugenia, Miranda e Rina.

La recensione di Burraco fatale

Il film, a differenza di molti film italiani degli ultimi anni, ha il coraggio di raccontare una storia semplice e senza camuffarne l’aspetto.

Il racconto di donne infelici e succubi che si danno una seconda opportunità, che si innesca grazie all’amore e l’accettazione di sé.

Senza altissime pretese autoriali da deludere, il film scorre piacevolmente e la presenza di una sempre bella e brava Claudia Gerini fa accettare la visione di una storia come questa anche a uomini adulti e allergici alle commedie romantiche.

La comicità è ben dosata e mai fuori posto. Le prove attoriali di Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti (comiche televisive prima di essere attrici) sono convincenti, al pari di quella di Paola Minaccioni.

Cos’altro dire? Burraco fatale è un onesto film italiano che merita sicuramente una visione, da cui però non aspettarsi troppo.