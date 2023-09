Linda Evangelista, il tumore è tornato: "So di avere un piede nella fossa"

Linda Evangelista, il tumore è tornato: "So di avere un piede nella fossa"

Linda Evangelista ha parlato del tumore, svelando che la malattia è tornata nuovamente nella sua vita. Questa volta, però, l’ex top model ha davvero paura di non riuscire a vincere la battaglia.

Linda Evangelista parla del primo tumore

Nel 2018, Linda Evangelista si è ritrovata per la prima volta a combattere contro un tumore al seno. L’ha sconfitto ed è tornata a sorridere. Tutto sembrava andare per il meglio, ma negli ultimi mesi ha ricevuto una brutta notizia. Parlando con il Wall Street Journal, la 58enne ha raccontato così il primo cancro:

“E’ stato rilevato dalla mammografia annuale… i margini non erano buoni e a causa di altri fattori di salute, senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle, ho deciso di fare una mastectomia bilaterale. Pensavo di essere a posto per la vita, il cancro al seno non mi avrebbe ucciso”.

Lo scorso luglio il tumore è tornato

Linda ha scoperto che il tumore è tornato nella sua vita a luglio dello scorso anno, quando ha sentito un nodulo sul petto. Dopo una serie di esami, la Evangelista ha ricevuto una brutta notizia: si trattava di un cancro al muscolo pettorale. E’ stata subito operata e sottoposta alle cure del caso e il medico le ha comunicato che la “prognosi è buona“. Nonostante tutto, la 58enne teme il peggio.

I timori di Linda Evangelista

Linda ha confidato di aver chiesto al medico perché la prognosi non era “fantastica“. Lui, senza giri di parole, le ha risposto: “Ogni volta che si ripresenta, c’è una possibilità che torni ancora una volta“. La Evangelista ha aggiunto:

“Una volta tornato, c’è una possibilità. So di avere un piede nella fossa“.

L’ex top model teme la recidiva, motivo per cui il suo futuro è incerto. Ogni giorno è prezioso e non deve essere sprecato, ecco perché adesso non vuole più tenere nascosto il tumore: