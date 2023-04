Tragedia in famiglia per Lino Banfi. Il pronipote Amanuel s'è tolto la vita.

Grande dolore per Lino Banfi. Il suo pronipote Amanuel, appena 18enne, ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal settimo piano della casa in cui abitava, a Vimodrone, in provincia di Milano. Suo padre adottivo, Michele Lagrasta, è il nipote di Nicola Lagrasta, cognato del ‘nonno d’Italia’.

Il 18enne è precipitato dalla finestra di casa. Inutile la corsa in ospedale

Una tragedia che spezza il cuore. Dopo che il giovane è precipitato dalla finestra di casa sono immediatamente arrivati sul porto i soccorsi. Il 18enne era ancora vivo, ma in condizioni disperate. A nulla è servita la corsa d’urgenza all’ospedale San Raffaele: Amanuel non ce l’ha fatta.

Il nonno su Facebook: “Il resto della nostra vita sarà un inferno“

Con un toccante post Facebook, il nonno del 18enne, Nicola Lagrasta, l’ha salutato ricordandolo come un “fagottino impaurito, ma hai riempito la vita di tutti noi di immensa felicità“. Amanuel aveva origini etiope, ed era stato adottato da piccolissimo dalla sua famiglia italiana.



Il nonno ha aggiunto: “Presi da tanta felicità e tanto amore non abbiamo saputo comprendere il dramma che ti divorava dentro. Perdonaci. Il resto della nostra vita sarà un inferno. Vola ora tra gli angeli“.

Rosanna Banfi: “Dolore straziante“

Anche Rosanna Banfi, figlia di Lino e cugina di Michele, papà adottivo di Amanuel, ha voluto salutare il ragazzo attraverso i suoi social, salutando anche la mamma in occasione del suo compleanno: “Per fortuna non sei qui. Non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia“.

“Mamma, tienilo in braccio con te e veglia su tutti i ragazzi indifesi che questa nostra società ha prodotto dimenticandosi delle loro anime fragili. Mamma non è giusto, non è nella natura delle cose. Vorrei che ci fosse un Dio in grado di aiutare questa famiglia“, ha concluso.