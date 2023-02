Lo psichiatra la frusta, la lega e la stupra: ecco le parole di una giovane 25enne

Un racconto spaventoso ha come protagonista una giovane ragazza di 25 anni e il suo psichiatra, medico di cui si fidava.

Il dottore ha abusato di lei legandola e frustandola più di una volta. Ecco le parole della 25enne.

Lo psichiatra la frusta, la lega e la stupra

Questo è un dramma spaventoso durato nove mesi. Il nome dello psichiatara, come riporta Fanpage, è Stefano Maria Cogliati Dezza. Il dottore è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione. La giovane, il cui nome è rimasto anonimo, ha deciso di raccontare tutto ciò che accadeva tra i due, a partire dal primo incontro con lo psichiatara.

La 25enne era molto fragile ed insicura del suo corpo, infatti si era rivolta al dottore per perdere peso. I risultati arrivarono e lei si fidava quasi ciecamente del suo psichiatra. Dietro questo rapporto tra paziente e dottore si celava però qualcosa di spaventoso.

Le parole della 25enne: “Mi ha fatto delle cose orribili. Usava il bastone e la cera”

Il medico, approfittando della fragilità della giovane, ha arrecato ai suoi danni vere e proprie torture.

Per non farle provare dolore le iniettava dei farmaci e successivamente la legava e la frustava; in alcune occasioni l’ha anche percossa con un bastone. Le parole della ragazza, riportate sempre da Fanpage, sono state: “Mi ha fatto delle cose orribili. Usava il bastone e la cera. Mi ha trattata come un oggetto. Era violento. Mi faceva male. Lo vedeva, eppure non faceva alcunché per cambiare“.

La denuncia e il ritorno alla quotidianità

Un giorno, però, la 25enne ha deciso di dire basta. Dopo aver tentato il suicidio due volte ed aver subito passivamente le violenze del suo psichiatra, la giovane ne ha parlato con la sua famiglia e il suo fidanzato e poi è passata alle azioni legali deunciando il medico. Ora che è tutto finito, la vittima di queste violenze è tornata alla sua vita di tutti i giorni.