L’operatore londinese di autobus, Arriva, è stato acquisito dall’investitore statunitense di infrastrutture I Squared in un’operazione che si ritiene valga circa 1,6 miliardi di euro.

Londra, gli autobus rossi hanno un nuovo proprietario

Arriva è stata messa in vendita nel 2019 da Deutsche Bahn, che inizialmente aveva cercato di scaricare la società per ridurre i propri debiti. Dopo la pandemia di Covid, che ha portato al blocco della maggior parte dei trasporti pubblici, sono stati compiuti notevoli sforzi per stabilizzare l’attività. Sebbene i termini non siano ancora stati resi noti, si ritiene che la società abbia venduto Arriva per circa 1,6 miliardi di euro, debito incluso. Deutsche Bahn era stata descritta dall’ufficio nazionale di revisione contabile tedesco come in uno stato di “crisi permanente“. Il valore dell’operazione, tuttavia, suggerisce che la società abbia registrato una perdita nella vendita, avendo pagato 2,7 miliardi di euro per Arriva nel 2010. La transazione dovrebbe essere completata l’anno prossimo.

L’operazione di I Squared

Arriva, che ha sede a Sunderland e impiega più di 34mila persone, gestisce servizi di autobus e ferroviari in 10 Paesi europei, compreso il Regno Unito. Qui è uno dei maggiori operatori ferroviari con una flotta di 4.700 autobus in tutto il Paese, compresi alcuni degli iconici autobus rossi a due piani di Londra. Un portavoce di I Squared ha dichiarato che la società di private equity statunitense, con sede a Miami, ha stanziato 2 miliardi di euro per espandere ed elettrificare la flotta di Arriva dopo l’acquisizione. Una parte significativa di questi fondi dovrebbe essere spesa per le operazioni nel Regno Unito. L’amministratore delegato di Arriva Group, Mike Cooper, ha dichiarato che l’accordo darà alla società “una nuova vita“. Anche il direttore finanziario di Deutsche Bahn, Levin Holle, si è detto soddisfatto che i nuovi proprietari siano “disposti a sostenere Arriva nella sua crescita futura”.

Una società in espansione

Arriva si aggiunge al crescente elenco di investimenti europei di I Squared, che comprende le società britanniche di produzione di energia Conrad Energy e Aggreko. Cooper ha dichiarato: “Questa è una grande opportunità per Arriva e l’inizio di un nuovo importante capitolo per la nostra azienda. So che il team di I Squared condivide la nostra convinzione di fornire servizi di trasporto sostenibili che rispondano alle esigenze di domani, oltre che alle pressioni di oggi“.