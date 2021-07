Lorella Cuccarini ha replicato alla valanga di critiche sorte contro di lei in merito al suo messaggio dedicato a Raffaella Carrà.

Lorella Cuccarini ha risposto alle critiche che le sono state rivolte in merito al suo messaggio per la scomparsa di Raffaella Carrà.

Lorella Cuccarini: il messaggio alla Carrà e le polemiche

Una valanga di critiche ha travolto Lorella Cuccarini per il suo messaggio a Raffaella Carrà: in tanti infatti sui social hanno bollato la conduttrice come “ipocrita” visto che, alcuni anni fa, via social aveva espresso il suo rancore verso la collega, che non l’avrebbe scelta come giurata in un suo show.

Dopo che in tanti hanno criticato la Cuccarini nei giorni scorsi la stessa conduttrice ha deciso d’intervenire via social replicando: “Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo”, ha spiegato ai fan dei social, e ha aggiunto che secondo lei, chi l’ha attaccata “ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto”.

Tra coloro che sembravano aver avuto da ridire su di lei vi è anche la storica rivale Heather Parisi, che sui social – dopo la morte della Carrà – aveva scritto: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.

Lorella Cuccarini: il post al vetriolo

Lorella Cuccarini avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di giurata nel talent show Forte, forte, forte ma sembra che fu proprio Raffaella Carrà a escludere la conduttrice dal programma.

La vicenda portò la Cuccarini a sfogarsi via social, dove scrisse: “Non ci siamo incontrate per 30 anni Raffaella. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”. In seguito Raffaella Carrà avrebbe trovato il modo di chiarirsi con la più giovane collega, di cui affermò di comprendere la rabbia.

Rita Dalla Chiesa difende Lorella Cuccarini

Oltre alle critiche nei confronti di Lorella Cuccarini in tanti hanno anche preso le difese della conduttrice, affermando che i rapporti tra lei e la Carrà non sarebbero stati del tutto noti al grande pubblico.

Anche Rita Dalla Chiesa ha preso le difese della Cuccarini scrivendo via social: “Leggo ora del tweet di Lorella Cuccarini. Ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero?” ha chiesto provocatoriamente la giornalista e conduttrice: “A voi non è mai capitato di avere uno “scontro” sul lavoro?Che ne sapete del loro rapporto e di quello che e’ poi successo in questi 7 anni? “