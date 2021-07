Raffaella Carrà: la commovente lettera di Lorella Cuccarini dedicata alla diva

Nonostante il piccolo screzio risalente al 2015, Lorella Cuccarini ha voluto salutare sui social la compianta Raffaella Carrà

Da grande fan di Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini ha voluto dare anche lei il suo ultimo saluto alla diva nostrana. Molti ricorderanno tuttavia che in passato la coach di Amici ebbe dei dissapori con l’icona di Rumore, pur se la stima nei confronti di quest’ultima rimase sempre intatta.

Appena venuta a conoscenza della triste notizia, la ballerina ha pertanto deciso di postare su Twitter un commosso messaggio virtuale dedicato alla showgirl appena scomparsa:

Non è possibile…

Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella💙 #raffaellacarrà — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) July 5, 2021

Lorella Cuccarini scrive una lettera alla Carrà

Durante la notte, poi, Lorella Cuccarini ha voluto scrivere addirittura una lettera al suo mito, pubblicandola sempre sul noto social network:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

In merito alla piccola diatriba del 2015, la Cuccarini tenne a precisare: “Quello che successe con Raffaella era uno sfogo […]. Tutti sapevano che sarei stata a Forte Forte Forte e nessuno mi aveva avvertita del contrario, l’ho scoperto dai giornali. Però non sono una persona che porta risentimenti”. Nonostante le due prime donne della tv italiana non abbiano dunque mai lavorato insieme, tra loro c’è sempre stata una reciproca stima, confermata per l’appunto dalle recenti parole della danzatrice romana.