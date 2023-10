Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha introdotto cinque nuove discipline nelle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’annuncio è stato dato lunedì a Mumbai, India.

Cricket

Una delle cinque discipline introdotte è il cricket. Lo sport era già stato presente in una passata edizione dei Giochi, quella di Parigi nel 1900.

A Los Angeles verrà giocata l’ultima versione che prevede partite non superiori alle 3 ore.

Baseball

Anche il baseball è già stato presente ai Giochi, dall’edizione del 1992 fino al 2008 e infine nell’anno di Tokyo, dal momento che i giapponesi sono grandi fan dello sport.

Lacrosse

Anche questo sport non compare per la prima volta alle Olimpiadi. Era già stato presente a St.Louis 1904 e Londra 1908. Si gioca per lo più in Nord America, ma anche in Australia e Regno Unito.

Squash

Compare per la prima volta lo squash. Simile al tennis, viene giocato solitamente da due avversari su un piccolo campo rettangolare racchiuso da quattro pareti sulle quali viene fatta rimbalzare una pallina di gomma.

Variante del football americano mai giocata alle Olimpiadi. Si gioca su un campo di dimensione ridotte, senza equipaggiamenti e senza contatti fisici duri. Gli avversari infatti devono prendere una delle bandierine che ciascun giocatore tiene attaccate a una cintura. Anche la durata è ridotta.