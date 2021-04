Lotteria degli scontrini, estrazione dell’8 aprile: tutti i biglietti vincenti e i premi

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato i dieci codici vincenti dell'estrazione di giovedì 8 aprile della Lotteria degli scontrini.

Nella giornata di giovedì 8 aprile l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato la seconda estrazione della Lotteria degli scontrini dopo quella avvenuta lo scorso 11 marzo. Sul proprio profilo Twitter, l’Adm ha comunicato i dieci codici vincitori, di modo che i cittadini possano verificare in maniera autonoma se tra i tagliandi estratti è presente anche il proprio.

La Lotteria degli scontrini mette attualmente in palio ben dieci premi da 100mila euro per i consumatori che effettuano pagamenti elettronici e dieci premi da 20mila euro per gli esercenti.

Lotteria degli scontrini, l’estrazione dell’8 aprile

I tagliandi di questa seconda estrazione della Lotteria degli scontrini, sono i seguenti:

18/02/2021 id scontrino: 0665-0115 53SNS303430 04010004

28/02/2021 id scontrino: 0683-0041 3BIWB000806

12/03/2021 id scontrino: 0656-0208 96MKR003063

11/02/2021 id scontrino: 0923-0181 53SNS300163 00140007

17/03/2021 id scontrino: 0580-0038 88124007850

27/03/2021 id scontrino: 0904-0037 53SNS300829 11370024

29/02/2021 id scontrino: 0849-0077 99SEA002682 20280001

05/03/2021 id scontrino: 0688-0218 72MU1048224

21/03/2021 id scontrino: 062-0031 99MEY039329

06/03/2021 id scontrino: 0026-0142 3BSDP001989 79110003

Si tratta di dieci codici estratti tra circa 685 milioni di tagliandi totali, il 33% in più rispetto alla scorsa estrazione per un totale complessivo di 22 milioni di scontrini emessi nel solo mese di marzo.

Si ricorda che per poter partecipare alla lotteria degli scontrini è necessario acquistare ben per almeno un euro tramite pagamento elettronico, mentre la possibilità di vincere il premio è di una su 68 milioni.