Luca Abete aggredito in un bar ad Afragola: "Se ne deve andare altrimenti gli sparo"

Ieri sera su Striscia La Notizia, è va in onda l’aggressione subita da Luca Abete ad Afragola (Napoli) durante un servizio sui baristi che effettuano consegne in bicicletta con il vassoio tra le mani

Luca Abete ad Afragola

Ieri sera, 9 gennaio, su Canale 5 a Striscia la notizia è andata in onda l’aggressione subita da Luca Abete ad Afragola (Napoli) durante un servizio sui cosiddetti “equilibaristi”, ovvero, come scrive l’ufficio stampa dello stesso tg satirico ” Quei baristi che in barba a qualsiasi norma effettuano consegne in bicicletta con il vassoio tra le mani, mettendo in pericolo se stessi e gli altri”.

Il problema della sicurezza

Tutto è partito da un annuncio social di non molto tempo fa, poi diventato virale: “Bar cerca personale per consegne esterne che sappia guidare, sottolineo guidare, il motorino con il vassoio in mano”.

Se da un lato l’inviato scherza sulla “creatività” del nuovo mestiere, ” l’equilibarista” appunto, dall’altro non può che sottolineare “La lontananza da qualunque garanzia di sicurezza sui posti di lavoro”

Lo schiaffo in pieno volto

Luca Abete, dopo aver immortalato e intervistato uno di questi ragazzi va dal gestore del bar a chiedere spiegazioni. E, con il fare tipico del tg satirico, propone ironicamente un nuovo vassoio in grado di rimanere attaccato alla mano. Di fronte alle insistenze dell’inviato di Striscia, il gestore grida una serie di frasi in che testualmente così riporta la nota del tg diretto da Antonio Ricci : ‘Vattene, altrimenti ti rompo i denti.

Ti uccido! Se ne deve andare altrimenti gli sparo!’, urla l’uomo all’inviato di Striscia, poi si scaglia contro di lui con calci e uno schiaffo in pieno volto”.