Luca Onestini, il post su Instagram che annuncia la fine della relazione con Ivana Mrazova

Gli ex concorrenti della seconda edizione del GF Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova, si sono lasciati: la notizia è stata annunciata con un post Instagram.

L’ex tronista Luca Onestini ha annunciato pubblicamente la fine della sua relazione con la modella Ivana Mrazova. La coppia si era conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: la relazione

Nel pomeriggio di martedì 10 agosto, l’ex tronista di Uomini e Donne e speaker radiofonico Luca Onestini ha rivelato la fine della sua storia d’amore con la modella Ivana Mrazova.

La notizia è stata diffusa dal diretto interessato tramite il suo account Instagram ufficiale.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si erano incontrati per la prima volta in occasione della seconda edizione del Grande Fratello Vip, nel 2018. In questa circostanza, l’ex tronista di Uomini e Donen era legato alla sua scelta Soleil Sorge, che parteciperà alla prossima edizione del reality show Mediaset. Tuttavia, proprio durante lo svolgimento della seconda edizione del programma, la coppia Onestini-Sorge si era sciolta, consentendo l’avvicinamento del ragazzo alla modella ceca.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: il post su Instagram

Nel dare l’annuncio relativo alla fine del rapporto con Ivana Mrazova, Luca Onestini ha postato una romantica e suggestiva fotografia che lo ritrae in compagnia dell’ex fidanzata. Lo scatto è stato corredato dalla seguente didascalia: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono.

Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: il gossip

La relazione tra lo speaker radiofonico e la modella ceca si è protratta per circa tre anni, durante i quali si sono susseguiti frequenti alti e bassi. Da tempo, infatti, si vociferava di un presunto allontanamento della coppia mentre erano stati in tanti a parlare di un’imminente rottura che, tuttavia, sinora, non era mai stata confermata né smentita dai diretti interessati.

Sulla base delle nuove informazioni comunicate da Luca Onestini, tuttavia, appare ormai evidente che la storia con Ivana Mrazova sia ormai definitivamente giunta a capolinea.

Per quanto riguarda il post apparso su Instagram, intanto, l’ex tronista ha deciso di disattivare la possibilità di lasciare commenti. In questo modo, probabilmente, il ragazzo ha voluto proteggere dal gossip e da intrusioni estranee quel che resta della relazione, almeno sui suoi canali social.