Gf Vip 6: Soleil Sorge è una nuova concorrente del reality di Signorini

Soleil Sorge sarà ufficialmente una concorrente della nuova edizione del Gf Vip, che sarà condotto anche quest'anno dall'amatissimo Alfonso Signorini

Da parecchi mesi ormai si susseguono numerose indiscrezioni in merito ai prossimi concorrenti del Gf Vip 6; secondo una notizia ufficialmente diffusa da IGOSSIP.IT, una concorrente ufficiale della nuova edizione del reality sarà la bella Soleil Sorge.

Gf Vip 6, Soleil Sorge è una concorrente ufficiale

Sono molti i rumors, che si sono susseguiti in queste settimane, in merito alla possibile partecipazione dell’influencer Soleil Sorge alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Quella che inizialmente era solo un’indiscrezione, grazie ad IGOSSIP.IT adesso è una notizia ufficiale, la Sorge farà parte del reality che sbarcherà su Canale 5 a partire dal 13 settembre 2021.

Gf Vip 6, Soleil Sorge e la sua carriera in tv

Soleil Sorge, nuova concorrente ufficiale del Gf Vip 6, si è fatta conoscere dal pubblico inizialmente grazie alla sua esperienza televisiva a Uomini e Donne, dove ha partecipato come corteggiatrice di Luca Onestini.

Proprio con Luca Onestini, Soleil Sorge ha avuto una storia d’amore, che si è conclusa proprio al Gf Vip, quando in occasione della partecipazione di Onestini al reality, la bella Soleil ha deciso di lasciarlo mandandogli una lettera, che lo stesso ha letto in diretta.

Oltre a Uomini e Donne, Soleil in questi anni ha partecipato anche all’Isola dei Famosi e inoltre è stata più volte opinionista all’interno dei salotti di Barbara D’Urso, in particolare Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso.

Gf Vip 6, Soleil Sorge e la recente vicenda con Iconize

Negli ultimi tempi la Sorge ha molto fatto parlare di sè per aver rivelato pubblicamente, che il suo ex “migliore amico” Marco Ferrero, alias Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, aveva finto di aver subito un’aggressione omofoba per ottenere popolarità sui social.

Da questo episodio si evince che Soleil è una persona con un forte carattere e sicuramente nel corso della sua esperienza al Gf Vip non mancerà di creare dinamiche interessanti. Certamente la Sorge è una donna molto esuberante, pertanto non è difficile supporre, che sarà sicuramente una delle donne protagoniste di questa nuova edizione del reality di Signorini. Riuscirà Soleil ad eguagliare Dayane Mello, ovvero la protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip?

Non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova stagione, per scoprire quali sorprese ci riserverà l’influencer Soleil e gli altri misteriosi concorrenti.