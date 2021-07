Gf Vip 6: un ex cavaliere di Uomini e Donne tra i possibili nuovi inquilini

Nella casa del Gf Vip 6 aspira a entrare un ex cavaliere di Uomini e Donne parecchio risoluto: ecco di chi si tratta

Da qualche settimana stanno circolando sempre più voci circa i papabili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La sesta stagione del noto reality di Canale 5 dovrebbe iniziare intorno alla metà di settembre, mentre già si parla della possibile entrata dalla porta rossa di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, che sono ancora al vaglio della proposta.

A smentire la loro partecipazione sono state invece Melissa Satta e Nina Moric, mentre gli aspiranti Vip a voler entrare nella Casa di Cinecittà sono tantissimi. Tra questi c’è anche un ex cavaliere di Uomini e Donne, ossia Fabrizio Cilli, che partecipò al dating show mariano come corteggiatore di Gemma Galgani.

Fabrizio Cilli: le polemiche sulla candidatura al Gf Vip

Fabrizio Cilli ha raccontato su Instagram di avere inviato la candidatura e di essere in attesa della risposta. Intanto insieme a lui ha fatto domanda anche un’amica, nota per aver partecipato a Temptation Island nell’edizione di Antonella Elia e Manila Nazzaro. L’appello dell’ex cavaliere ha tuttavia già fatto parecchio discutere, dal momento che ha insistito affinché Alfonso Signorini e gli autori lo prendessero in seria considerazione.

Affermando di non essere uno sconosciuto, Fabrizio ha infatti rimarcato di avere il diritto di partecipare al Gf Vip come tutti gli altri personaggi famosi dello spettacolo. Molti follower, a quel punto, si sono aizzati contro di lui, il quale ha tuttavia replicato dicendo di non sentirsi minimamente toccato dalle loro critiche.